В Україні очікують на прибуття двох препаратів наступного тижня.

Україна очікує отримати вакцини від коронавірусу наступного тижня.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу".

Це буде два препарати і першою може бути вакцина AstraZeneca, закуплена за кошти держави.

"Вакцини скоро будуть. Ми розпочнемо кампанію імунопрофілактики. Тут прозвучало, що ми очікуємо вакцину Pfizer, можливо, першою буде в нас і вакцина AstraZeneca, закуплена за бюджетні кошти. Наразі ми очікуємо два продукти наступного тижня", - сказав Ляшко.

Стосовно отримання Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX тривають бюрократичні процеси.

Ляшко наголосив, що в Україні вакцини будуть використовуватись лише після того, як вони будуть зареєстровані.

"І Pfizer, і AstraZeneca схвалені ВООЗ і дозволені для використання в екстрених надзвичайних ситуаціях. Наразі Pfizer підтверджено постачання в Україні 117 тисяч. Надалі ми говоримо про те, що є підписані контракти на 12 мільйонів доз вакцини AstraZeneca і Novavax. Плюс є підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про постачання додатково в нас на перший і другий квартал від 2,2 до 3,7 млн вакцини AstraZeneca", - додав Ляшко.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.

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Автор: Олег Давигора