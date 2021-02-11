Україна очікує отримати вакцини від коронавірусу наступного тижня.
Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу".
Це буде два препарати і першою може бути вакцина AstraZeneca, закуплена за кошти держави.
"Вакцини скоро будуть. Ми розпочнемо кампанію імунопрофілактики. Тут прозвучало, що ми очікуємо вакцину Pfizer, можливо, першою буде в нас і вакцина AstraZeneca, закуплена за бюджетні кошти. Наразі ми очікуємо два продукти наступного тижня", - сказав Ляшко.
Стосовно отримання Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX тривають бюрократичні процеси.
Ляшко наголосив, що в Україні вакцини будуть використовуватись лише після того, як вони будуть зареєстровані.
"І Pfizer, і AstraZeneca схвалені ВООЗ і дозволені для використання в екстрених надзвичайних ситуаціях. Наразі Pfizer підтверджено постачання в Україні 117 тисяч. Надалі ми говоримо про те, що є підписані контракти на 12 мільйонів доз вакцини AstraZeneca і Novavax. Плюс є підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про постачання додатково в нас на перший і другий квартал від 2,2 до 3,7 млн вакцини AstraZeneca", - додав Ляшко.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
- Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.
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