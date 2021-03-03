Президент закликав українців вакцинуватися від коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський закликав пришвидшити темпи вакцинації українців від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем прес-конференції в Києві.

Зеленський зазначив, що під час переговорів з Мішелем було приділено багато часу питанню вакцинації в Україні та допомоги в постачанні вакцин з Євросоюзу.

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"Зараз в Україні вакцина є і дуже хочеться, щоб в Україні було багато людей, які хочуть вакцинуватися. Важливо на своєму прикладі показувати, що це безпечно", - заявив він.

За словами президента, після отриманого вчора, 2 березня, щеплення вакциною CoviShield "стою зараз перед вами живий і здоровий".

"Тому я дуже хотів би, щоб вакцинація в Україні проходила більш швидшими кроками, це дуже для нас важливо. А поки що темпи не дуже швидкі, але вакцина є. Питання зараз не в кількості вакцин. Ми відкрили електронну платформу на основі "Дії", щоб бачити реальну реєстрацію людей, які хочуть вакцинуватись незважаючи на ті пріоритетні черги, які встановив уряд. Ми зараз бачимо, що в перший день було близько 40 тис. людей, які хочуть вакцинуватись. Воно (вакцинація – УНІАН) в Україні піде, коли люди побачать результат", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцин CoviShield, що є аналогом Oxford/AstraZeneca.

"Вона є однією з найкращих вакцин, я вважаю – якісна вакцина, принаймні хочу в це дуже вірити", - підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що до кінця другого кварталу Україна очікує в рамках COVAX від 2,8 до 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca, а також 117 тис. доз вакцини Pfizer.

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"Окрім цього ми розраховуємо на підтримку країн Євросоюзу, і я мав розмову з президентом Польщі Дудою - ми розраховуємо на 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca від Польщі", - сказав глава держави.

При цьому Зеленський зауважив, що в питанні вакцин Україна має розраховувати також і на себе.

"Ми дійсно працюємо в цьому напрямку над прямими контрактами", - додав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту України Володимиру Зеленському під час його перебування на Донбасі.

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Автор: Костянтин Гончаров