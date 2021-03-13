Вакцинація проти коронавірусу / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в світі не зафіксували жодної смерті від вакцини проти коронавірусу.
Читайте такожAstraZeneca заперечує ризики виникнення тромбів після щеплення своєю вакциноюПро це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що так у ВООЗ відреагували на призупинення низкою європейських країн вакцинації препаратом AstraZeneca.
«Вакциною вже прищепилися понад 268 мільйонів людей – такі дані надали ВООЗ національні уряди», – йдеться в сюжеті.
В організації підкреслюють, що вакцинація безпечна.
Новини світу: у ВООЗ заявили, що від вакцини проти коронавірусу ще не померла жодна людина
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