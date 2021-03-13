В організації підкреслюють, що вакцинація безпечна.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в світі не зафіксували жодної смерті від вакцини проти коронавірусу.

Читайте такожAstraZeneca заперечує ризики виникнення тромбів після щеплення своєю вакциноюПро це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що так у ВООЗ відреагували на призупинення низкою європейських країн вакцинації препаратом AstraZeneca.

«Вакциною вже прищепилися понад 268 мільйонів людей – такі дані надали ВООЗ національні уряди», – йдеться в сюжеті.

В організації підкреслюють, що вакцинація безпечна.

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Автор: УНІАН