Для пришвидшення темпів вакцинації Зеленський запропонував залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств, окрім МОЗ.

Україні слід прискорити темпи вакцинації, аби сповільнити приріст захворюваності на COVID-19, заявив президент Володимир Зеленський.

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Як повідомляється на сайті ОП, проблеми вакцинації та ситуація з коронавірусом обговорювалась на традиційній селекторній нараді під головуванням президента.

Для пришвидшення темпів вакцинації Зеленський запропонував залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств, окрім МОЗ, та ретельніше реагувати на випадки дезінформації про щеплення.

«Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом», – зазначив президент.

Раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький наголосив, що темпи вакцинації від COVID-19 вкрай незначні, чого недостатньо, щоб пригальмувати епідемію.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Протягом минулої доби в Україні від COVID-19 було щеплено 1 тис. 171 особу.

Від початку кампанії було щеплено 19 тис. 118 осіб.

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Автор: УНІАН