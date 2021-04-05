Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов анонсував підписання цього тижня нового контракту з виробником вакцини проти COVID-19.

Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX до кінця травня має отримати не менш ніж 1,7 млн доз вакцин проти COVID-19.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"За останнім повідомленням COVAX, ми очікуємо 367 тисяч вакцин саме AstraZeneca, яка вироблена в Південній Кореї... Також ми очікуємо 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Це те, що стосується по COVAX, найближчі поставки. Загалом по COVAX до кінця травня ми повинні отримати не менш ніж 1,7 млн доз вакцин", - сказав міністр.

Він додав, що з цієї кількості вакцин частина буде зарезервована для проведення другого щеплення вакциною AstraZeneca - для людей, які отримали першу дозу вакцини.

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"А якась кількість - ми будемо далі продовжувати щеплювати інших громадян, які не були щеплені", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання щодо підписання нових контрактів з виробниками вакцин проти COVID-19, він зауважив: "Цього тижня щонайменше буде підписано контракт. Один - 100%. І це буде достатньо велика кількість вакцин. Поставка вся буде в цьому році", - повідомив міністр.

Також на питання щодо темпів вакцинації, він зауважив, що для підвищення її темпів необхідно мати вакцини.

"У нас є підписані контракти, у нас є проплачені кошти. У нас в цих контрактах передбачені відповідні графіки поставок. Наприклад, якщо ми говоримо про вакцину AstraZeneca/CoviShield, то до 31 березня за цими контрактами Україна мала отримати всі 2 мільйони доз. Тобто, додатково ще 1,5", - пояснив Степанов.

Нині очікується дозвіл уряду Індії на експорт певної кількості доз вакцин.

Що відомо про вакцини для України

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

COVAX — це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити ними країни з низьким та середнім доходом. COVAX постачає в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Автор: Тетяна Поляковська