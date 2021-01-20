Механізм дозволить Євросоюзу надати вакцини біднішим країнам.

Європейський Союз хоче створити механізм, який дозволив би ділитися надлишками вакцини від COVID-19 з біднішими країнами.

Про це розповіла глава системи охорони здоров'я ЄС Стелла Кіріакідес, пише "Громадське".

Євросоюз, населення якого становить 450 мільйонів людей, уже має договори на майже 2,3 мільярда доз вакцин і кандидатів у вакцини проти COVID-19 від шести компаній.

"Ми працюємо з країнами-членами, щоб запровадити європейський механізм для обміну вакцинами за межами наших кордонів", - заявила вона.

Кіріакідес зазначила, що механізм дозволить надати вакцини біднішим країнам "до того, як програма COVAX повністю запрацює".

Вона стверджує, що схема обміну вакцинами повинна надавати пріоритет працівникам охорони здоров'я та найбільш уразливим групам населення в бідніших країнах. До таких там відносять країни Західних Балкан, Північної Африки, Близького Сходу і бідніші країни Африки на південь від Сахари.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: УНІАН