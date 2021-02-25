Компанія Moderna розробила оновлену версію своєї вакцини від коронавірусу, яка має допомогти у боротись зі штамом коронавірусу з ПАР.
Про це повідомляє НВ з посиланням на CNN.
Нову вакцину під назвою mRNA-1273.351 відправили до Національного інституту здоров’я США для клінічного дослідження.
В яких випадках будуть застосовувати вакцину:
- її досліджуватимуть як ревакцинацію для людей, які вже були вакциновані від коронавірусу;
- в якості первинної вакцини для людей, які не хворіли на COVID-19 і ще не були вакциновані;
- також проаналізують, чи може третя, більш низька доза оновленої вакцини підвищити імунітет проти нових штамів COVID-19.
"Ми швидко просуваємося до тестування оновленої вакцини, призначеної для боротьби з новими штамами вірусу", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.
Наразі невідомо, скільки часу триватимуть дослідження, і коли буде доступною оновлена вакцина.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Через британський штам Франція може опинитися на порозі чергового локдауну: названо терміни
- New York Times: Коронавірус "переписує" власну РНК і може стати ще небезпечнішим
- The Guardian: Оксфордська вакцина лише на 10% ефективна проти мутованого коронавірусу з ПАР
- New York Times: Вчені працюють над вакцинами від всіх можливих коронавірусів
- The Guardian: В AstraZeneca сказали, коли зроблять вакцину проти мутованого COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram