Наразі невідомо, скільки часу триватимуть дослідження, і коли буде доступною оновлена вакцина.

Компанія Moderna розробила оновлену версію своєї вакцини від коронавірусу, яка має допомогти у боротись зі штамом коронавірусу з ПАР.

Про це повідомляє НВ з посиланням на CNN.

Нову вакцину під назвою mRNA-1273.351 відправили до Національного інституту здоров’я США для клінічного дослідження.

В яких випадках будуть застосовувати вакцину:

її досліджуватимуть як ревакцинацію для людей, які вже були вакциновані від коронавірусу;

в якості первинної вакцини для людей, які не хворіли на COVID-19 і ще не були вакциновані;

також проаналізують, чи може третя, більш низька доза оновленої вакцини підвищити імунітет проти нових штамів COVID-19.

"Ми швидко просуваємося до тестування оновленої вакцини, призначеної для боротьби з новими штамами вірусу", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

Наразі невідомо, скільки часу триватимуть дослідження, і коли буде доступною оновлена вакцина.

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Автор: УНІАН