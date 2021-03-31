За словами Ляшка, Україна додатково отримає вакцину виробництва Pfizer.

Україна отримала підтвердження додаткової поставки мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/ BioNTech у межах глобального механізму COVAX.

Про це в інтерв'ю сайту hromadske розповів головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

Він уточнив, що найближчими тижнями у межах COVAX Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer.

"Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", - зазначив Ляшко.

Ляшко також перерахував, які ще вакцини має отримати Україна.

Читайте такожЗ'явився новий перелік поширених побічних ефектів від Covishield (інфографіка)

"Covishield ми отримали 500 тисяч. По контракту до кінця березня мало прийти ще мільйон доз. Потім наступні 500 тисяч доз і ще мільйон. Проте зараз в Індії тимчасова заборона на експорт вакцини, але ми не панікуємо, бо зараз приходить нова вакцина з такої ж платформи - у межах механізму COVAX", - сказав Ляшко.

Як уточнюється, мова йде про ту ж вакцину AstraZeneca, яку виробляють у Південній Кореї. До кінця травня Україна має отримати 1,7 мільйона доз цієї вакцини, першу партію у 360 тисяч вже готові відвантажити. Не роблять цього, бо виробник досі не зареєстрував вакцину в Україні, пояснив санлікар.

Ще два 2 мільйони вакцин Україна має отримати від китайської компанії Sinovac - укладено відповідний контракт.

"Перша поставка у 215 тисяч доз вже прийшла, решту очікуємо наступними траншами. Ці 215 тисяч доз проходять зараз лабораторний контроль і, сподіваємося, найближчим часом буде вакцина допущена до реалізації", - уточнив Ляшко.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован