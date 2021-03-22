Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що складнощі виникають через те, що певні виробники не завершили проведення третьої стадії клінічних досліджень.

Труднощі з отриманням вакцин проти COVID-19 виникають у зв'язку з тим, що певні виробники не завершили проведення третьої стадії клінічних досліджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, МОЗ продовжує планову діяльність з отримання додаткових партій вакцин, згідно з укладеними контрактам та за допомогою глобальної ініціативи COVAX.

"Виникають певні труднощі щодо отримання цих партій вакцин. Ці труднощі виникають не тільки в Україні, це відбувається по всьому світу. Це відбувається у зв’язку з тим, що потужності наших фармвиробників, світових фармвиробників, які, розробляючи вакцину, робили це достатньо швидко, і всі стадії, третя стадія клінічних досліджень, так як це передбачалось у звичайних умовах, вона ще не завершена, тобто вона ще триває", - пояснив Степанов.

Постачання вакцин в Україну: що відомо

19 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом на поставки вакцини CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцини американської компанії Novavax, Pfizer тощо.

До кінця березня - почату квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Також очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками і три вакцини вже зареєстровані в нашій державі.

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Автор: Леся Лещенко