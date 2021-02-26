Максим Степанов наголосив на великій кількості фейків, розгорнутих на темі вакцинації.

На українців очікує 10 мільйонів доз вакцини, розробленої компанією Novavax, яку теж буде виробляти Serum Institute в Індії.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Ми одразу говорили, що в нас є декілька вакцин, декількох виробників, які ми будемо використовувати в Україні. Це вакцина Pfizer, яку ми повинні отримати поки що за ініціативою COVAX, окрім того ми очікуємо на договір вже безпосередньо від компанії Pfizer. Окрім того, вакцина AstraZeneca, яка саме і прибула до України, якою ми почали вакцинувати. Вакцина, яка розроблена компанією AstraZeneca разом з Оксфордським університетом. У нас законтрактовано два мільйона доз таких вакцин, я маю на увазі по прямому договору. Окрім того, ми будемо отримувати по COVAX ці вакцини. І також нас очікує 10 мільйонів доз вакцини, розробленої компанією Novavax, яку теж буде виробляти Serum Institute в Індії", - зазначив спікер.

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Максим Степанов наголосив на великій кількості фейків, розгорнутих на темі вакцинації.

"Я бачу всі ці маніпуляції, фейки, які, як ми з вами розуміємо, ну точно не впливають на підвищення рівня людей, які хочуть вакцинуватися. Причому всі ці фейки, які розгортаються, експерти…Ну, наприклад, Serum Institute: це найбільший виробник вакцин у світі. Наприклад, така цікава цифра, окрім того, що він виробляє півтора мільярда доз вакцин на рік, 65% всіх дітей у світі вакциновані вакциною Serum Institute, хоча б одною вакциною, хоча б один раз: від корі, поліомієліту, гепатиту, або ще чогось", - заявив Степанов.

Також міністр повідомив, що компанія виробляє 25 видів вакцин, які всі прекваліфіковані ВООЗ.

"Найбільший виробник, який робить поставки до 170 країн світу. Мені здається, що зайві інші коментарі, чому AstraZeneca обрала в тому числі одним із майданчиків виробництва своєї вакцини Serum Institute. Окрім того, є потужності у самої AstraZeneca, ще потужності в Тайланді, Південній Кореї, в Китаї - тобто по всьому світу, тому що потужності одного підприємства AstraZeneca недостатньо і неможливо виробити ту кількість замовлень, яка на сьогодні є", - розповів він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торговельна назва "CoviShield").

Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти COVID-19. У перший день кампанії щеплення зробили 159 медпрацівникам.

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Автор: Олег Давигора