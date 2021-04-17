Україна отримала першу партію американської вакцини.

Публічних осіб в Україні не будуть вакцинувати залишковими дозами препарату Pfizer, як це раніше робили з вакциною CoviShield.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба МОЗ. За його словами, підписано відповідні зміни до наказу про вакцинування.

Міністр уточнив, що вакцину розподілятимуть виключно серед осіб, які підпадають під перший та другий етапи вакцинації.

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"Я знаю, що пішли чутки, ніби хтось розраховує тим чи іншим способом вакцинуватися Pfizer. Ця вакцина піде виключно медичним працівникам, громадянам, які старші за 80 років, людям із будинків престарілих, інтернатів і працівникам ДСНС та прикордонникам. Нам потрібно захистити саме цю категорію людей", – наголосив він.

У МОЗ додали, що згідно зі статистикою, саме категорія громадян, старших за 60 років, найбільше страждає від ускладнень після зараження коронавірусною інфекцією.

Вакцина Pfizer в Україні

16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

За словами Ляшка,отримані 117 тис. доз вакцини Pfizer розділять на два щеплення впродовж 25 днів.

В Україні перші щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer розпочнуться 18 квітня. Їх робитимуть у будинках для людей похилого віку.

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Автор: Юрій Годован