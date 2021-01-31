Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) не рекомендує використовувати вакцину від COVID-19 британської компанії AstraZeneca для осіб віком старше 55 років.
Про це йдеться у повідомленні агентства.
«Дані реєстраційних досліджень вакцини AstraZeneca показують рівень невизначеності в оцінці ефективності у пацієнтів старше 55 років», - йдеться у повідомленні.
Разом з тим в агентстві рекомендують використання вакцини AstraZeneca для осіб віком від 18 до 55 років.
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Для літніх людей та осіб з послабленим імунітетом рекомендовано РНК-вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва компанії Pfizer від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки 117 тис. доз препарату.
- У період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
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