Для літніх людей та осіб з послабленим імунітетом рекомендовано препарати Pfizer/BioNTech та Moderna.

Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) не рекомендує використовувати вакцину від COVID-19 британської компанії AstraZeneca для осіб віком старше 55 років.

Про це йдеться у повідомленні агентства.

«Дані реєстраційних досліджень вакцини AstraZeneca показують рівень невизначеності в оцінці ефективності у пацієнтів старше 55 років», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим в агентстві рекомендують використання вакцини AstraZeneca для осіб віком від 18 до 55 років.

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Для літніх людей та осіб з послабленим імунітетом рекомендовано РНК-вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва компанії Pfizer від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки 117 тис. доз препарату.

У період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

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Автор: Дмитро Шварц