Вакцинація бійців має початись у Покровську Донецької області.

Вакцину CoviShield сьогодні доставили до Донецької та Луганської областей. Вже сьогодні українським військовослужбовцям на передовій зроблять перші щеплення.

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Про це повідомляє «Громадське», посилаючись на заступницю голови Луганської ОДА Катерину Безгинську.

Зазначається, що вночі Луганщина отримала 14 300 доз. 7 500 із них використають для вакцинації медичних працівників, які борються з пандемією, та для інших категорій населення, які мають вакцинуватися на першому етапі.

Ще 6800 доз вакцини виділили для військових ООС: Нацгвардії, СБУ, прикордонників тощо.

Партія вакцини прибула і до Донецької області. голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що регіон отримав 14 тисяч доз для цивільного населення і «певну кількість доз для військових».

В пресцентрі штабу ООС журналістам повідомили, що, за попередньою інформацією, військові у зоні операції вже отримали вакцину. 25 лютого вакцинація має початись у Покровську Донецької області.

Вакцинація в Україні

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

24 лютого відбувся старт вакцинації проти COVID-19, за добу було проведено 159 щеплень першою дозою.

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Автор: Дмитро Захаров