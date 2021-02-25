Вакцину CoviShield сьогодні доставили до Донецької та Луганської областей. Вже сьогодні українським військовослужбовцям на передовій зроблять перші щеплення.
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Про це повідомляє «Громадське», посилаючись на заступницю голови Луганської ОДА Катерину Безгинську.
Зазначається, що вночі Луганщина отримала 14 300 доз. 7 500 із них використають для вакцинації медичних працівників, які борються з пандемією, та для інших категорій населення, які мають вакцинуватися на першому етапі.
Ще 6800 доз вакцини виділили для військових ООС: Нацгвардії, СБУ, прикордонників тощо.
Партія вакцини прибула і до Донецької області. голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що регіон отримав 14 тисяч доз для цивільного населення і «певну кількість доз для військових».
В пресцентрі штабу ООС журналістам повідомили, що, за попередньою інформацією, військові у зоні операції вже отримали вакцину. 25 лютого вакцинація має початись у Покровську Донецької області.
Вакцинація в Україні
- 22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.
- Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
- 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.
- 24 лютого відбувся старт вакцинації проти COVID-19, за добу було проведено 159 щеплень першою дозою.
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