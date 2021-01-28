Після інфікування коронавірусом Василь Пісний впав у кому.

У четвер, 28 січня, від коронавірусу помер скандальний генерал-лейтенант Василь Пісний, який запам'ятався бійкою з активістом Революції Гідності та екс-нардепом Володимиром Парасюком.

Про смерть повідомили на Facebook- сторінці Львівського центру "Асоціації ветеранів МВС України".

"28 січня 2021 року помер наш колега, ветеран органів внутрішніх справ, колишній начальник ГУ МВСУ у Львівській області, генерал-лейтенант Василь Пісний. Дата, час і місце поховання уточнюється", – йдеться в повідомленні.

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Що відомо про Василя Пісного

Генерал-лейтенант Василь Пісний був заступником начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, начальником ГУ МВСУ у Львівській області.

Помер Пісний у віці 58 років. За даними Leopolis.news, у листопаді 2020 року у важкому стані він перебував в одній з київських лікарень. Після інфікування коронавірусом впав у кому.

Василь Пісний раніше був фігурантом низки скандалів.

У 2015 році під час засідання антикорупційного комітету позафракційний народний депутат Володимир Парасюк вдарив ногою Пісного. Пізніше Пісний подав до суду на депутата Парасюка за наклеп.

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Автор: Денис Прядко