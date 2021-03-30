Вчені розповіли, коли наявні вакцини від COVID-19 стануть неефективними / REUTERS

Людство має щонайбільше рік, щоб виготовити нові вакцини від коронавірусу до того, як препарати першого покоління стануть неефективними.

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Про це пише The Guardian з посиланням на опитування епідеміологів, вірусологів і фахівців з інфекційних хвороб.

З 77 вчених із 28 країн світу майже третина висловилась, що наявні вакцини від COVID-19 ще будуть ефективними протягом 9 місяців, а то й менше.

Стабільно низькі темпи вакцинації у багатьох країнах підвищують імовірність появи нових стійких до вакцин «мутацій» коронавірусу, з цим погоджуються 88% респондентів.

Видання сумнівається, що нові покоління вакцин будуть доступними для бідних країн, адже виготовлення цього типу препаратів буде обходитися дорожче і вимагатиме відносно обтяжливих температурних умов зберігання.

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Автор: Яна Ставська