Слабкі вакцини чи зволікання з другим щепленням можуть сприяти поширенню вірусу чи розвитку в нього стійкості до вакцин.

Учені заявили, що слабкі вакцини проти коронавірусу можуть сприяти мутаціям COVID-19.

Використання слабких вакцин або ж зволікання з другим щепленням можуть мати прямо протилежний ефект, пише DW у своєму матеріалі.

Вірусолог Ендрю Рід з Університету Пенсильванії у своєму дослідженні на курячих вірусах іще 2001 року довів, що слабкі вакцини за певних обставин навіть сприяють розвитку небезпечних штамів вірусу.

Саме тому існує критика проти більш пізнього другого щеплення, як це зараз роблять у Великобританії та, можливо, незабаром робитимуть у США. Таким чином хоч і вдається забезпечити первинним захистом більше число людей, але в них не виробляється достатньо сильної імунної відповіді. Організм бореться з небезпечними штамами довше, і вірус, таким чином, має більше часу, аби захиститись від загибелі внаслідок вакцинації. А якщо таким вірусом інфікується людина, якій ще не було зроблене щеплення, то наслідки можуть бути поганими.

Вірусолог Флоріан Краммер з приватного університету ISMMS в Нью-Йорку попереджає, що широка практика запізнілого другого щеплення може сприяти появі багатомільйонного пулу людей, які хоч і мають достатньо антитіл, аби уповільнити поширення вірусу та не захворіти самим, утім, недостатньо, аби знищити вірус. Це може створити ідеальні умови для вакцинорезистентних штамів вірусу.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: УНІАН