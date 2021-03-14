Зокрема, у міністерстві непокояться через активний спалах у Західній Україні, який може поширитися на Центр і Схід.

У Міністерстві охорони здоров'я України готуються до періоду Великодніх свят, однак точні прогнози щодо поширення коронавірусу надати не можуть, зокрема, у зв'язку з появою та розвитком нових мутацій.

Про це в інтерв'ю виданню «Новое время» розповів головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Чи готуємося ми до Великодня? Готуємося. Ми до всього готуємося. Але питання полягає в тому, що вірус така зараза, яка також готується до всіх наших кроків і мутує, і нам треба ці мутації виловлювати. ... Чим ближче сам Великдень, тим більшими й реальнішими у нас будуть прогнози епідситуації. Адже зараз у нас спостерігається активний спалах у Західній Україні. Подивимося, чи буде він поширюватися на Центр і Схід, або ж все-таки цей зимово-весняний (епідеміологічний — ред.) період завершиться у нас ще до Великодніх свят», — повідомив Ляшко.

Читайте такожУкраїна зайшла у "достатньо важкий період" через поширення нового штаму коронавірусу - СтепановЗа його словами, зараз завершується перший рік циркуляції SARS-CoV-2 у глобальному масштабі, а тому виникає питання, чи буде він повторювати сезонність грипу і грипоподібних захворювань, або ж буде формувати свою криву, незалежно ні від погодних умов, ні від сталої сезонності циркуляції схожих вірусів.

«Все це ми побачимо в середині березня», — додав заступник міністра.

Окрім того, як зазначав Ляшко, напередодні свят проводиться робота з релігійними лідерами, яких просять взяти участь у вакцинувальній кампанії.

«Ми працюємо зараз з релігійними лідерами, і їхня заява про доцільність і необхідність щеплення — це один з наших спільних продуктів. ... У наказі про цих лідерів думок, громадських і публічних діячів, є і релігійні лідери. Серед них зробити щеплення мають насамперед люди похилого віку, показати на власному прикладі. Їхні застереження стосувалися лише добровільності вакцинації, і сьогодні вона в Україні добровільна та безоплатна для всіх груп населення, визначених в дорожній карті», — розповів заступник міністра.

Коронавірус в Україні

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 13 березня рівень госпіталізацій з COVID-19 перевищений у семи областях і в Києві.

За добу 12 березня в Україні виявили 13 276 нових хворих на COVID-19. Згідно з офіційними даними, це найбільша кількість зареєстрованих інфікованих з середини грудня 2020 року.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що місцева влада не повинна чекати формального запровадження «червоної» зони у разі критичного зростання кількості інфікованих коронавірусом, а сама посилювати карантин.

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Автор: Катерина Комолова