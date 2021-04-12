На думку спеціалістів, динаміка епідемії після великодніх свят може розвиватися за різними сценаріями.

Святкування Великодня може переломити динаміку захворюваності в країні. Через великі скупчення людей в громадських місцях можливий спалах COVID-19.

Про це попереджають експерти, повідомляє РБК-Україна.

Читайте такожУ МОЗ розповіли про можливі карантинні обмеження на ВеликденьЗазначається, що минулого року влада найбільше переймалася через масове скупчення і контакти серед людей у великодні дні. І запроваджені обмеження не змогли повністю стримати приріст заражень.

«На жаль, масові заходи – Великдень та інші свята – вони збільшують ймовірність зустрічі зі збудником і кількість передачі вірусу», - зазначив директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

Водночас викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що збільшення захворюваності після Великодня можливе, але воно навряд чи буде таким же, яке фіксується зараз. Хіба що в країні з’явиться якийсь новий небезпечний штам коронавірусу.

А керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко переконаний, що динаміка епідемії після Великодня може розвиватися за різними сценаріями:

«Якщо у нас буде стрімке падіння захворюваності, наприклад, 20% на тиждень, то великодні свята можуть або ненадовго пригальмувати темпи падіння, або ненадовго призвести до зростання, який зміниться падінням. Але якщо ми будемо перебувати на плато, то будь-які поштовхи вгору можуть обернутися дуже негативними наслідками».

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Автор: Катерина Шварц