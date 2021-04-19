За словами Степанова, в Україні спостерігається позитивна динаміка.

На великодні свята в Україні не будуть вводити додаткові коронавірусні обмеження.

Читайте такожВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації у світі через коронавірусПро це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов у програмі "Сьогодні ввечері" на каналі "Україна 24".

"Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які у нас встановлені, і вони так само повинні дотримуватися на Великдень. Тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів COVID-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, я говорю про те, що якщо регіон буде перебувати, наприклад, на червоному рівні, то повинні діяти всі обмеження, які існують в червоному рівні", - сказав він.

За словами міністра, зараз в Україні спостерігається позитивна динаміка.

"Зараз кількість хворих, як показує статистика, пішла вниз. Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тис. за минулий тиждень", - зазначив Степанов.

Коронавірус в Україні

В Україні 18 квітня виявили 6 тис. 506 нових випадків коронавірусної хвороби, від ускладнень померли 214 осіб.

За весь час пандемії в країні-19 захворіли понад 1 млн 953 тис. осіб, померли - 40 тис.

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Автор: Людмила Жерновська