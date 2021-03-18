Замість них школярі відпочиватимуть з 29 квітня до 4 травня.

У школах Івано-Франківська цьогоріч не буде березневих канікул.

Читайте такожУ Києві заповненість ліжок хворими на СOVID-19 становить понад 70%Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

«Цей навчальний рік, як зрештою і попередній, – нетиповий. Він стартував одразу з канікул у вересні. Також через важку ситуацію з пандемією та високу захворюваність діти більшість часу зараз навчаються дистанційно», - розповів він.

Марцінків додав, що законом чітко встановлена кількість робочих днів для організації освітнього процесу та виконання програми – 175.

За його словами, якщо зараз школи вирішать зробити типові березневі канікули, доведеться продовжувати навчальний рік.

«Тому наразі наші міські освітні заклади прийняли рішення перенести канікули та зробили довшими «великодні свята». Діти відпочиватимуть від 29 квітня до 4 травня», - заявив Марцінків.

Коронавірус в Івано-Франківській області: що відомо

За останню добу в Івано-Франківській області, яка перебуває в «червоній» зоні епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19, зафіксовано 559 нових випадків коронавірусної хвороби.

17 березня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у місті кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 зменшується п'ятий день поспіль.

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Автор: Світлана Макринська