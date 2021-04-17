Віктор Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації 7 років.

Очільник Подільського району Києва Віктор Смирнов помер внаслідок ускладнень від коронавірусу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов. Понад три тижні лікарі боролися за його життя. Але, через ускладнення від хвороби, медицина, на жаль, не перемогла", - написав Кличко.

Також віне повідомив, що Віктор Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації 7 років, останніх три роки очолював її.

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Ситуація з коронавірусом у Києві

У Києві 15 квітня було зафіксовано 1 тис. 609 нових випадків COVID-19, від ускладнень коронавірусної хвороби за добу померли 49 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Дарницькому районі – 320, у Дніпровському – 294 та Деснянському – 190 випадків.

Одужали за 15 квітня в Києві 1 тис. 156 людей. Усього коронавірусну хворобу подолали 114 тис. 396 мешканців столиці.

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Автор: Олег Давигора