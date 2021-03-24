Похорон митрополита відбудеться у Хмельницькому, дата і час поки невідомі.

У Хмельницькому помер Високопреосвященійший митрополит Хмельницький та Кам’янець-Подільський Православноїх церкви України Антоній (Владислав Махота).

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Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на архімандрита Хмельницької єпархії Православної церкви України Данила Тарнавського.

За його словами, Антоній лікувався від пневмонії, що була спричинена коронавірусною хворобою. Загиблому було 55 років.

Похорон митрополита відбудеться у Хмельницькому, дата і час поки невідомі.

У 2018 році Антоній разом з іншими архієреями УПЦ КП взяв участь в Об'єднавчому соборі у храмі Святої Софії. В Об’єднаній Православній Церкві України був заступником голови Синодальної Статутної комісії.

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Автор: Дмитро Захаров