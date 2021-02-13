В Україні сформовано 600 мобільних груп з вакцинації населення.

Уже повністю відпрацьована логістика доставки вакцини від COVID-19 по всій Україні, починаючи з прильоту літака з препаратом та його доправлення в області й завершуючи двоетапною вакцинацією першої групи населення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає прес -служба ОП.

"Вакцина приїжджає до України. Залежно від того, яка це вакцина - Pfizer чи AstraZeneca, - вона направляється на різні склади. Є окремий склад для Pfizer, окремий - для AstraZeneca, тому що там різні умови для зберігання. Після цього йде логістика - розвезення по регіонах", - розповів Тимошенко.

Він зазначив, що, якщо йдеться про вакцину компанії Pfizer, то в регіон направлятиметься п’ятиденна кількість препарату, тому що саме п'ять днів вакцина може зберігатися за температури вище мінус 70 градусів.

Тимошенко додав, що вже сформовані, здебільшого на базі сімейних лікарів, близько 600 мобільних груп, які будуть займатися вакцинацією. Із ними МОЗ та департаменти охорони здоров’я кожної області відпрацювали весь механізм першого етапу вакцинації, коли щеплення робитимуть медикам, які працюють з хворими на COVID-19. Мобільні групи приїжджатимуть до лікарень і робитимуть щеплення персоналу.

"Вони їздитимуть 20 днів, адже термін між першою вакцинацією і другою - саме 20 днів. Все розраховано так, щоб вони по області проходили за 20 днів усіх людей, яких повинні вакцинувати, а далі та сама група йде й проводить другу вакцинацію", - розповів він.

Тимошенко наголосив, що відповідальність за те, щоб уся логістика працювала, лежить як на центральних органах влади, так і на облдержадміністраціях і місцевій владі.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.

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Автор: Олег Давигора