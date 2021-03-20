За його словами, вакцина "Спутник V" не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень - це перша причина.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав причини відмови від закупки російської вакцини від коронавірусу. Між двома країнами триває військовий конфлікт.

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Як повідомляється на Урядовому порталі, про це в інтерв’ю німецькому виданню "Більд" сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вакцина "Спутник V" не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень - це перша причина.

"І друга причина - це те, що ми, звичайно, не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт", - пояснив він.

Раніше голови урядів трьох федеральних земель на сході ФРН позитивно відгукнулися про російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Заява була зроблена на тлі припинення застосування у Європі препарату компанії AstraZeneca.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Нагадаємо, низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки", але згодом вакцинацію відновили.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає "ймовірно доброю" російську вакцину від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".

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Автор: Вікторія Гордієнко