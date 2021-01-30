Це вже третій жорсткий локдаун у Франції.

Уряд Франції анонсував введення чергового локдауну задля протидії поширенню коронавірусу з 31 січня.

Про це на брифінгу прем’єр Жан Кастекс.

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Крім вже оголошених заборон Париж вводить додаткові обмеження.

«На додаток до комендантської години, що справила реальний, але недостатній ефект, ми вирішили негайно ввести такі додаткові заходи. В’їзд до Франції і будь-який виїзд з нашої території як з країни, так і в країну, що не входить до Європейського Союзу, буде заборонений за винятком дуже нагальних причин», — заявив глава французького уряду.

Виїзд і в’їзд з країн поза межами блоку буде залежати від тесту на коронавірус.

Водночас в країні зачиняють усі непродовольчі ТЦ площею понад 20 тисяч квадратних метрів, а компаніям радять перевести працівників за можливістю на віддалений режим.

Це вже третій жорсткий локдаун у Франції. Раніше про посилення карантину писали західні ЗМІ. Запровадження нового посиленого карантину пов'язане зі стрімкими темпами поширення у Франції "британського" варіанту коронавірусу та його нового штаму з ПАР.

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Автор: УНІАН