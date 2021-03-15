Коронавірусом захворів Ляшко на 13 день після отримання першої дози ін'єкції.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко інфікувався коронавірусом. Посадовець захворів на 13 день після отримання першої дози вакцини від коронавірусу Covishield, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Читайте такожВіктор Ляшко вакцинувався від COVID-19

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Ляшко наголосив, що всі вакцини проти COVID-19 передусім розроблені та протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров’я. А тому він висловив упевненість, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і він незабаром зможе повернутися до роботи.

"Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється", - написав він.

Ляшко наразі перебуває на лікарняному, але повернутися до роботи має намір коли будуть відсутні клінічні прояви хвороби протягом 3 днів рахуючи від 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження, відсутні клінічні прояви хвороби протягом 3 днів рахуючи від 10 дня від дати взяття матеріалу (при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЛР) без лабораторного обстеження, відсутні клінічні прояви хвороби за умови отримання одного негативного ПЛР-тесту.

«І ще раз наголошую. Якщо є симптоми, звертайтеся до лікаря та проводьте діагностику. Вчасно встановлений діагноз — запорука стримання поширення коронавірусної хвороби», — додав Ляшко.

Зауважимо, що введена перша доза не дає захисту від коронавірусу і організм чутливий до зараження. Тому всім навіть після повного курсу, тобто отримання двох доз, рекомендують дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко