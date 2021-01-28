Організатор харківського велоруху з початку року була на самоізоляції, скаржилася на підвищену температуру.

У середу, 27 січня, від коронавірусу померла відома харківська активістка Вікторія Смагіна. Їй було 52 роки.

Про смерть повідомила її дочка, передає Telegram-канал «Труха».

Вікторія Смагіна відома як один з лідерів велоруху в Харкові. Вона кілька років організовувала Велодень та інші велопрогулянки, також була проектним менеджером мережі прокатів NextBike. Крім того, Вікторія Смагіна була організатором проекту «перша пішохідна вулиця Харкова».

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Організатор харківського велоруху з початку року була на самоізоляції, скаржилася на підвищену температуру.

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Автор: Денис Прядко