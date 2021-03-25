Віктор Ляшко захворів на 13-ий день після введення першої дози вакцини. Він зазначив, що перебіг хвороби був легкий, без ускладнень.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що одужав після COVID-19.

Читайте такожКравчук вакцинувався від COVID-19 (відео)Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Одужав та повернувся до роботи. Як і прогнозував, перебіг хвороби був легкий, без ускладнень", - повідомив Ляшко.

Він додав, що, відповідно до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19, перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

"У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно!", - наголосив головний санлікар.

За його словами, навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22-го дня після щеплення, хвороба протікає легше.

"Виконання вимог стандарту в домашніх умовах дозволило запобігти інфікуванню моїх коханих дівчат", - зазначив Ляшко.

Він нагадав, що, відповідно до рекомендацій фахівців Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, термін введення другої дози вакцини було збільшено до 90 днів з метою підвищення ефективності імунобіологічного препарату AstraZeneka/Covishield відповідно до інструкції виробника.

"У моєму випадку друга доза вакцини вже буде через 6 місяців", - додав заступник міністра.

Він також наголосив, що вакцинація - це "єдиний надійний спосіб захистити себе та оточуючих від небезпечної хвороби".

"Тому продовжуємо розгортати вакцинальну кампанію та збільшуємо потужності", - підсумував Ляшко.

Що цьому передувало

2 березня Ляшку зробили щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield, виробленою в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

15 березня він повідомив, що захворів на COVID-19.

Ляшко зазначив, що отримав позитивний ПЛР на COVID-19, адже потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

«Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13 день після щеплення, коли з’явились симптоми, тому зрада відміняється», - написав Ляшко.

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Автор: Тетяна Поляковська