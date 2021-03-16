Дослідження назвали KidCOVE / фото REUTERS
Компанія Moderna почала клінічні випробування своєї вакцини від коронавірусу на дітях.
Читайте такожХворий на COVID Ляшко пояснив, що робити при появі симптомів коронавірусу після щепленняПро це пише CNN.
У дослідженні, що отримало назву KidCOVE, візьмуть участь близько 6750 дітей в США і Канаді у віці від 6 місяців до 11 років.
Діти отримають дві дози вакцини з інтервалом приблизно у 28 днів.
Після другої ін'єкції за ними спостерігатимуть протягом 12 місяців.
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