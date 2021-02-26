За словами Ляшка, раніше в Україні не проводилися подібні випробування.

Випробування нової індійської вакцини від коронавірусу на українцях дозволять їм внести лепту в сучасну науку.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24". Таким чином Ляшко підтримав можливу участь України у випробуваннях вакцини CoviShield.

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"Близько 140 препаратів проти COVID-19 проходять ту чи іншу клінічну стадію випробувань на території всього світу. В Україні до нинішнього часу, на жаль, не проводиться жодних випробувань. Я за те, щоб в Україні проводилися також клінічні випробування, так як це відкриває доступ людям, які висловили бажання зробити щеплення, внести свою частку в ту науку, яка сьогодні показує феноменальні результати", - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що"це виключно добровільна процедура".

"Ніхто нікого змушувати не буде. Ще раз нагадаю: вакцинація в Україні проти COVID - 19 є безкоштовною і добровільною", - додав Ляшко.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торгова назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання надали Великобританія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.

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Автор: УНІАН