Росіянин отримав позитивний тест на COVID, але продовжив брати участь у зустрічах та публічних заходах.

Висланий з Польщі російський дипломат Ігор Ощепков отримав позитивний тест на COVID-19, однак проігнорував санітарні вимоги і продовжував з’являтись на публічних заходах.

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Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на PAP, таку заяву зробив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

"Генеральний консул Російської Федерації у Познані Ігор Ощепков був визнаний персоною нон грата в Польщі. Згідно з процедурою, він покинув територію Польщі", - вказав польський посадовець.

За словами Жарина, перед поверненням до РФ росіянин здійснив "низку дій і вчинків, які становили додаткову епідемічну загрозу в Польщі. Зокрема, його бачили за записом познанської демонстрації на захист опозиціонера Алексєя Навального 23 січня.

"Консул після отримання інформації про зараження вірусом, який викликає COVID-19, не дотримувався санітарних вимог, брав участь у зустрічах, з’являвся у громадських місцях, ризикуючи життям сторонніх осіб", - зазначив речник.

Таку поведінку Жарин оцінив як безвідповідальну і небезпечну. За його словами, закордонні партнери Польщі також відзначали випадки легковажного ставлення російських дипломатів до протиепідемічних вимог.

Російського консула в Познані вислали з Польщі у відповідь на нещодавню висилку Росією трьох дипломатів країн ЄС. 8 лютого його оголосили персоною нон грата, а 20 лютого він покинув територію країни.

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Автор: Дмитро Захаров