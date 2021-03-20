Володимир Гатцук був одним з кращих фахівців міста.

В Одесі від COVID-19 помер дитячий анестезіолог Володимир Гатцук.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила волонтер Катерина Ножевнікова, зазначивши, що цей медик багато років працював у відділенні анестезіології та реанімації Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

«Пішов працювати в інфекціонку (міська клінічна інфекційна лікарня - УНІАН), рятувати пацієнтів з COVID-19. Сьогодні вночі пішов з цього світу. Захворів на робочому місці і не впорався з хворобою ... Лікарі йдуть, і такими темпами лікувати нас з вами не буде кому», - сказала Ножевнікова, підкресливши, що Гатцук був одним з кращих фахівців у місті.

За її даними, кількість реально хворих одеситів значно більше від офіційно озвучених показників. Як розповіла волонтер, у родинах, де хворіють 3-4 людини, ПЛР-тест здає в кращому випадку одна людина. Багато людей не здають аналіз, оскільки у них немає на це коштів, і інфікованих виявляють тільки на стадії госпіталізації.

«Відтак за тиждень - днів десять цифри збільшаться утричі. І багато хто з тих, хто зараз хворіє вдома, потребуватимуть стаціонару», - вважає Ножевнікова.

При цьому, за її інформацією, багатьом хворим відмовляють у госпіталізації.

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Автор: Лариса Козова