Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш повторно захворів на COVID-19.
Читайте такожУ МОЗ розповіли, як не допустити поширення в Україні "британського" штаму COVID-19Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, минулого разу він важко переніс хворобу.
"Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно", - написав голова ОДА.
Він закликав українців відповідально віднестися до карантинних обмежень.
"Для їх введення є вагомі підстави, а саме – високий ризик зростання захворюваності, адже у період свят багато людей контактували між собою. Якщо ми зараз не локалізуємо інфекцію, за два-три тижні наслідки можуть бути критичними", - зазначив Труш.
Коронавірус у Тернопільській області
- Ще 22 серпня коронавірус підтвердили у голови ТОДА Володимира Труша.
- У вересні у Тернополі заявили, що не збираються посилювати карантин - все буде працювати в звичайному режимі, попри внесення міста в "червону зону" через погіршення ситуації з COVID-19.
- Пізніше коронавірус виявили у міського голови Тернополя Сергія Надала.
- Поліція штрафувала директорів шкіл та садочків за ігнорування режиму "червоної" зони. У мерії тоді заявили, що оскаржуватимуть протоколи у суді.
10 січня стало відомо, що у Тернополі таки вводять жорсткий карантин.
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