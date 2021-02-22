Володін повідомив, що перебуває на самоізоляції, а хвороба протікає в легкій формі.

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін захворів на COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook.

«На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тож перебуватиму на самоізоляції та працюватиму з дому в онлайн-режимі», - написав він.

Володін зауважив, що з командою облдержадміністрації продовжує роботу у штатному режимі, лише долучатиметься до всіх процесів дистанційно.

Він закликав жителів Київщини дотримуватись карантинних обмежень, користуватись засобами індивідуального захисту та антисептиками, уникати скупчень людей, а також уважно ставитися до свого самопочуття.

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Автор: Надя Пришляк