Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін захворів на COVID-19.
Про це він повідомив у Facebook.
«На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тож перебуватиму на самоізоляції та працюватиму з дому в онлайн-режимі», - написав він.
Володін зауважив, що з командою облдержадміністрації продовжує роботу у штатному режимі, лише долучатиметься до всіх процесів дистанційно.
Він закликав жителів Київщини дотримуватись карантинних обмежень, користуватись засобами індивідуального захисту та антисептиками, уникати скупчень людей, а також уважно ставитися до свого самопочуття.
Коронавірус в українських політиків
- У листопаді коронавірус виявили в міністра охорони здоров'я Максима Степанова, спікера парламенту Дмитра Разумкова, міністра фінансів Сергія Марченко, президента України Володимира Зеленського.
- У грудні на COVID-19 зокрема захворіли голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, народний артист і депутат Одеської міської ради Олег Філімонов, мер Львова Андрій Садовий,
- Мера Одеси Геннадія Труханова, який також захворів на COVID-19, госпіталізували.
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