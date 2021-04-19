Експерти рекомендують посилити нагляд за продовольчими ринками та перешкоджати продажу диких тварин.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) продовжила на 90 днів режим міжнародної надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом.

Читайте такожСтепанов прогнозує новий спалах COVID-19 через 3-4 тижні після ВеликодняПро це повідомляє прес-служба ВООЗ.

«Пандемія COVID-19 продовжує являти собою надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення», - йдеться в повідомленні

Експерти рекомендують посилити нагляд за продовольчими ринками та перешкоджати продажу диких тварин, які можуть виявитися можливими переносниками нових вірусів.

Вони також зазначили, що «ризик міжнародного поширення» хвороби та її вплив на міжнародні транспортні перевезення вимагають «скоординованої міжнародної відповіді».

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Автор: Катерина Шварц