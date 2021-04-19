Попередні прогнози ВООЗ не справдилися, бо не врахували можливість появи нових штамів коронавірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозують в найближчі півтора року стабілізацію ситуацію з поширенням коронавірусу у світі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ з питань епідеміології Наталія Виноград повідомила на прес-конференції, що проходила в онлайн-режимі в Києві.

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За її словами, на початку пандемії COVID-19 для кожної країни під егідою ВООЗ були розроблені прогнози розвитку епідемічної ситуації, що враховували спроможності системи реагування на біологічні загрози.

«Жоден з тих прогнозів для жодної держави не справдився. Не справдився, бо тоді не було відомо про те, що будуть нові штами, і що вони серйозно відрізнятимуться за заразливістю, за патогенезом, тобто розвитком захворювання і, в тому числі, відрізнятимуться в плані спроможності використання вже створених якихось певних терапевтичних втручань, схем лікування, протоколів», - додала вона.

Виноград додала, що на планеті вже спостерігається четверта хвиля пандемії.

«Найвищою була третя, хоча, за прогнозами, третя хвиля вже б мала бути найнижчою. Як ми будемо дивитись тепер на прогноз і що з нами буде далі? Ми будемо дивитись можливо в кращий бік, бо у нас з'явилася вакцинація. Перший рік ми її не мали, ми могли розраховувати тільки на природній захист, який утворюється внаслідок циркуляції вірусу. Прогноз зараз набагато кращий з огляду на те, що з’явилась ціла лінійка дуже різнопланових вакцин. Офіційно тих, які найбільш широко використовуються в світі, – 13», - зауважила вона.

За словами Виноград, якщо виробники збільшать кількість вакцин від коронавірусу, якщо щепленнями буде охоплено багато людей в усьому у світі, як і планується, то, згідно з прогнозами, третя хвиля була найбільшою, а потім вдасться стримати темпи приросту нових випадків COVID-19.

«Вдасться взяти під контроль швидкість розвитку епідемічного процесу і в найближчі півтора року стабілізувати ситуацію з виведенням цього патогену на сезонне інфекційне захворювання з притаманною для дихальних інфекцій осінньо-зимовою сезонністю. Це прогноз ВООЗ, який буде залежати від того, як держави використовуватимуть існуючі технології для стримування епідемічного процесу», - наголосила вона.

Коронавірус в Україні

В Україні 18 квітня виявили 6 тис. 506 нових випадків коронавірусної хвороби, від ускладнень померли 214 осіб.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 1 млн 953 тис. осіб, померли – 40 тис.

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Автор: Костянтин Гончаров