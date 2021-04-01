Кампанія з вакцинації від коронавірусу у Європі проходить «неприйнятно повільно».
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, цитує The Guardian.
Читайте такожКоронавірус в Україні б'є рекорди: 421 померлий і понад 17 тисяч нових хворихВін зауважив, що зростання показників інфікування COVID-19 «викликає велике занепокоєння». При цьому у ВООЗ переконані, що вакцини працюють і дуже ефективно запобігають зараженню. Але щеплення ними відбувається «неприпустимо повільно».
За даними організації, з 53 країн Європи лише 10% населення отримали першу дозу і 4% повністю вакциновані. Водночас 60% країн з доходом нижче середнього тільки почали вакцинацію.
Клюге пояснює, що процес вакцинації потрібно пришвидшити шляхом збільшення виробництва й ефективного використання кожного флакона.
Наразі «британський» штам коронавірусу знайшли у 50 країнах, каже представник ВООЗ. Він пов’язав ці випадки з новим спалахом інфікувань за останні 5 тижнів.
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