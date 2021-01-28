Упродовж двох тижнів ізоляції фахівці ВООЗ намагалися працювати в готельних кімнатах.

Група фахівців Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка прибула в Китай, завершила 14-денний карантин і починає досліджувати походження коронавірусу, який став причиною пандемії.

Читайте такожЯк доглядати за коронавірусними хворими: ВООЗ оновила свої рекомендаціїЦей різновид коронавірусу був вперше виявлений у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

Проблеми з приїздом фахівців ВООЗ в Китай

Приїзд дослідників ВООЗ довго відкладали на тлі суперечок з Китаєм, в ході яких зокрема США звинувачували китайську владу у приховуванні масштабів початкових спалахів хвороби.

Приїзд делегації зазнав затримок, коли окремі її члени мали проблеми з в’їздом, які китайська влада назвала непорозуміннями, передає Голос Америки.

Затримки спричинили критику Китаю з боку голови ВООЗ, яку колишній президент США Дональд Трамп називав «китайськоцентричною».

Що робитимуть фахівці ВООЗ у Китаї

13 фахівців мають два тижні на те, щоб особисто поспілкуватися з працівниками китайських наукових інститутів, лікарень, а також з представниками рибного базару, який називають місцем пов’язаним з першими випадками COVID-19.

Китай тепер наполягає, що виявлення COVID-19 в Ухані, не означає, що хвороба з’явилася саме там, і китайські представники стверджують, що цей коронавірус міг вже тоді бути і в інших країнах.

Команда ВООЗ, яка прибула в Китай 14 січня, покладатиметься на матеріали, зібрані і надані китайськими офіційними представниками.

28 січня вони вперше після ізоляції вийшли з готелю і сіли в автобус, не спілкуючись з журналістами, які стояли за бар’єрами біля входу.

Упродовж двох тижнів ізоляції фахівці ВООЗ на чолі з Петером Беном Ембаріком, який спеціалізується на передачі тваринних хвороб до людей, намагалися працювати в готельних кімнатах з допомогою відеозв’язку.

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Автор: УНІАН