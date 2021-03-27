Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна чинною ситуацією з незадовільною поставкою вакцин від коронавірусу, якою можуть скористатися злочинні угрупування.
Про це на прес-конференції заявив глава організації Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читайте такожFacebook заморозив сторінку президента Венесуели через фейки про коронавірус«Низка міністерств охорони здоров’я, національних регулюючих органів і державних організацій з закупівлі медпрепаратів отримали підозрілі пропозиції про поставки вакцин. Нам також відомо, що вакцини від COVID-19 перенаправляються й повторно вводяться у ланцюг поставок без гарантії температурної підтримки», – каже Гебрейесус.
Він також зауважив, що отримав повідомлення про повторне використання порожніх флаконів з-під вакцин.
«Ми закликаємо до безпечної утилізації й знищення використаних флаконів вакцини, щоб запобігти їхньому повторному використанню злочинними угрупуваннями», – зазначив глава ВООЗ.
Гебрейесус наголосив, що будь-яка вакцина, придбана поза спеціальними програмами ВООЗ, може бути неякісною і сфальсифікованою.
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