За словами глави ВООЗ, деякі уряди країн отримали підозрілі пропозиції про поставки вакцин.

Всесвітня організація охорони здоров’я занепокоєна чинною ситуацією з незадовільною поставкою вакцин від коронавірусу, якою можуть скористатися злочинні угрупування.

Про це на прес-конференції заявив глава організації Тедрос Адханом Гебрейесус.

Читайте такожFacebook заморозив сторінку президента Венесуели через фейки про коронавірус«Низка міністерств охорони здоров’я, національних регулюючих органів і державних організацій з закупівлі медпрепаратів отримали підозрілі пропозиції про поставки вакцин. Нам також відомо, що вакцини від COVID-19 перенаправляються й повторно вводяться у ланцюг поставок без гарантії температурної підтримки», – каже Гебрейесус.

Він також зауважив, що отримав повідомлення про повторне використання порожніх флаконів з-під вакцин.

«Ми закликаємо до безпечної утилізації й знищення використаних флаконів вакцини, щоб запобігти їхньому повторному використанню злочинними угрупуваннями», – зазначив глава ВООЗ.

Гебрейесус наголосив, що будь-яка вакцина, придбана поза спеціальними програмами ВООЗ, може бути неякісною і сфальсифікованою.

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Автор: Яна Ставська