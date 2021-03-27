Глава ВООЗ погодився, що спільне використання вакцини наразі є «складним політичним вибором».

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала заможні держави, які вже закупили достатню кількість доз вакцини від коронавірусу, поділитися надлишками з біднішими, які досі не розпочали кампанію з імунізації громадян, що входять до категорії груп ризику.

Про це йшлося на брифінгу ВООЗ.

Читайте такожКількість нових інфікувань COVID-19 у п’ятницю трохи впала, але захворюваність – на високому рівніЗа словами глави організації Тедроса Адханома Гебрейесуса, йдеться про ще 10 мільйонів доз для 20 країн протягом наступних кількох тижнів.

«Є багато країн, які можуть собі дозволити пожертвувати дози з мінімальними відхиленнями від власних планів вакцинації», – заявив він.

Глава ВООЗ погодився, що спільне використання вакцини наразі є «складним політичним вибором», і що уряди потребують підтримки свого народу.

«У найближчі місяці нам знадобиться ще сотні мільйонів доз», – зауважив Гебрейесус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

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Автор: Яна Ставська