Деякі країни ЄС тимчасово призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про побічні ефекти.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

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Як йдеться у заяві на сайті ВООЗ, вигоди від застосування вакцини переважують ризики.

Зазначається, що деякі країни ЄС тимчасово призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca на підставі інформації про те, що у деяких вакцинованих проявилися розлади згортання крові.

В організації зазначають, що тромбоемболічні порушення – дуже поширене явище. На сьогодні венозна тромбоемболія - третє за частотою серцево-судинне захворювання у світі.

Наголошується, що в ході широкомасштабних кампаній вакцинації країни зазвичай сигналізують про потенційні побічні ефекти імунізації. Це не обов'язково означає, що розлади пов'язані з вакцинацією, але їх розслідування – це хороша практика.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.

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Автор: Дмитро Захаров