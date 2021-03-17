Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
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Як йдеться у заяві на сайті ВООЗ, вигоди від застосування вакцини переважують ризики.
Зазначається, що деякі країни ЄС тимчасово призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca на підставі інформації про те, що у деяких вакцинованих проявилися розлади згортання крові.
В організації зазначають, що тромбоемболічні порушення – дуже поширене явище. На сьогодні венозна тромбоемболія - третє за частотою серцево-судинне захворювання у світі.
Наголошується, що в ході широкомасштабних кампаній вакцинації країни зазвичай сигналізують про потенційні побічні ефекти імунізації. Це не обов'язково означає, що розлади пов'язані з вакцинацією, але їх розслідування – це хороша практика.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
- В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
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