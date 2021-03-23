У світі зафіксовані такі летальні випадки, коли хворі з цим штамом, які не були непритомними, помирали від відсутності фізичної необхідності дихати.

“Британський” штам коронавірусу вражає, крім органів дихання, слизову, нирки, центральну нервову систему, печінку, він втричі заразніший та небезпечний для більш молодшої вікової групи, ніж на початку епідемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу.

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“Чим небезпечний цей вірус і чому нам зараз, як ніколи, потрібно берегти себе та дотримуватись тих правил, які встановлені МОЗ? Він втричі заразніший – це означає, що кількість хворих стрімко зростає. У штаму дуже короткий інкубаційний період – 1-3 дні. Хвороба розвивається дуже швидко. Для цього штаму характерна тяжка клінічна картина. Стрімке збільшення госпіталізацій пов’язане саме з цим фактором”, - заявив він.

За словами міністра, коронавірус почав вражати молодшу вікову групу. “Якщо раніше основна група людей, що потрапляли до наших лікарень, становили люди старші 60 років, то зараз у нас зростає кількість госпіталізацій серед громадян віком від 30 до 40 років або старші 40 років”, - зауважив міністр.

Степанов додав, що безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби фактично не фіксується – “всі хвороби ми фіксуємо з певною клінічною картиною і дуже часто це тяжкий перебіг хвороби”.

“Крім органів дихання, вірус почав вражати слизову, нирки, навіть центральну нервову систему, також печінку. Тобто він вражає не тільки легені, а й інші органи організму. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі з “британським” штамом помирали від фізичної відсутності необхідності дихати”, - сказав міністр і додав, що в цей час пацієнти не були непритомними.

За його словам, такі дані, МОЗ отримало від західних колег, з якими тримає постійний зв’язок.

Коронавірус в Україні: останні дані

Минулої доби в Україні зафіксували 11 тис. 476 нових випадків COVID-19, внаслідок ускладнень померли 333 людини. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 56 тис. 732 особи, летальних випадків зафіксовано 30 тис. 431.

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу. У процесі секвенування 20 зразків визначено, що 2 з них, з Івано-Франківської області, належать до британського варіанту з наявними характерними мутаціями.

16 березня Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомив, що на територіях Вінницької та Закарпатської областей виявлено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження.

22 березня Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) Національної академії наук України повідомив, що у Києві та на Прикарпатті виявлені нові, небезпечніші мутації «британського» штаму коронавірусу, комбінація яких, вочевидь, спричинила нинішню хвилю епідемії і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей.

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Автор: Костянтин Гончаров