Варфоломій подякував медикам по всьому світу за самопожертву в боротьбі з пандемією.

Вселенський патріарх Варфоломій зробив щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Вселенського Патріархату.

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Як повідомляється, Вселенський патріарх Варфоломій зробив щеплення сьогодні, 28 січня, незадовго до полудня, в державній університетській клініці в Стамбулі.

Варфоломій подякував медперсоналу клініки та їх колег по всьому світу за самопожертву в боротьбі з пандемією.

"Він (Варфоломій - УНІАН) сподівається, що якомога більше людей у світі будуть вакциновані, щоб зупинити смертельний вірус", - йдеться в повідомленні.

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Переклад: Катерина Лиманська