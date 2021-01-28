Вселенський патріарх Варфоломій зробив щеплення від COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба Вселенського Патріархату.
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Як повідомляється, Вселенський патріарх Варфоломій зробив щеплення сьогодні, 28 січня, незадовго до полудня, в державній університетській клініці в Стамбулі.
Варфоломій подякував медперсоналу клініки та їх колег по всьому світу за самопожертву в боротьбі з пандемією.
"Він (Варфоломій - УНІАН) сподівається, що якомога більше людей у світі будуть вакциновані, щоб зупинити смертельний вірус", - йдеться в повідомленні.
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