Наразі в країні вже половина COVID-ліжок з киснем та кожен п’ятий апарат штучної вентиляції легень зайняті пацієнтами. Реанімаційні ліжка заповнені на 60%.

Наступного тижня у «червоній» зоні епідемічної небезпеки може опинитись понад половина регіонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко повідомив під час презентації щотижневого аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення COVID-19.

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«Для того, щоб в Україні аналізувати динаміку за захворюваністю, необхідно дивитись на динаміку за госпіталізаціями. Ми бачимо, що з цього тижня вже після стабільного зростання у 20% на тиждень кількість госпіталізацій припинила збільшуватись таким темпом і трохи сповільнюється: з 20% до 14%. Це гарний знак, але він має йти паралельно з тим, що виписки з лікарень мають продовжувати зростати з більшими темпами, наздоганяючи госпіталізації», - заявив він.

За словами Ганиченка, це поки не спостерігається, а кількість госпіталізацій продовжує на чверть переважати кількість виписок з лікарень.

«Якщо ми говоримо про завантаженість ресурсів…, то зараз вже половина COVID-ліжок з киснем та кожен п’ятий апарат ШВЛ зайняті пацієнтами. Реанімаційні ліжка зайняті на 60% по країни», - додав він.

«З сьогоднішнього дня Миколаївська і Черкаська області показали перевищення порогів для входження в «червоний» рівень епідемічної небезпеки і, очікується, що сьогодні або завтра відбудеться засідання Держкомісії з ТЕБ та НС, де буде прийнято рішення про віднесення цих регіонів в «червоний рівень» епіднебезпеки. Тобто зараз вже маємо 11 регіонів, в яких встановлений або протягом найближчих днів буде встановлений «червоний» рівень», - додав він.

За словами експерта, також необхідно запроваджувати додаткові карантинні обмеження у Вінницькій області, яка «зростає» вже досить тривалий час, і в Хмельницькій, яка почали «зростати» два-три тижні тому і вийшла на один з найвищих рівнів госпіталізацій в країні.

Аналітик також зауважив, що Рівненська, Чернігівська та Тернопільська області також незабаром можуть увійти у «червону» зону епіднебезпеки.

«Тобто вже на наступному тижні ми можемо мати більше 50% регіонів у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. Це означає, що на наступному тижні вже очікується рішення уряду про те, чи буде перевищення 50% регіонів в «червоному» рівні для введення загальнонаціонального локдауну чи не буде», - наголосив Ганиченко.

Водночас, за його словами, в Івано-Франківській області за коефіцієнтом виявлення випадків коронавірусної хвороби та за рівнем госпіталізації ситуація дуже покращується. Проте, за словами Ганиченка, це не означає, що в цьому регіоні можна послаблювати карантин, оскільки тут досі спостерігається найбільша кількість пацієнтів з COVID-19 на 100 тисяч населення.

Коронавірус в Україні

24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні почалася третя хвиля COVID-19.

У МОЗ прогнозують збільшення нових випадків COVID-19 до кінця квітня.

Згідно з даними МОЗ, на сьогодні у "червоній" зоні епіднебезпеки поширення COVID-19 перебувають Київ та 10 областей: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька.

"Жовтою" є лише Херсонська область, а усі інші області країни - у "помаранчевій" зоні. "Зелених" областей в країні взагалі немає.

В Україні минулої доби зафіксували 16 тис. 669 нових випадків коронавірусної хвороби, померли 362 особи.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 1 млн 596 тис. 575 осіб, померли 31 тис. 135.

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Автор: Костянтин Гончаров