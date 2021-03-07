У понад 60 жителів области коронавірус діагностували вдруге.

У трьох жителів Тернопільщини втретє виявили COVID-19.

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Ще у понад 60 жителів области коронавірус діагностували вдруге.

За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Володимира Паничева, повторні захворювання характерні й іншим вірусним інфекціям.

“Такі тенденції характерні багатьом вірусним інфекціям. Це може бути пов’язано із загальним станом організму. Тому людям, які перехворіли повторно, варто пройти комплексні обстеження. Дотепер ми не можемо стверджувати, чи це повторні інфікування, чи повторні виявлення. Можливо таке, що організм повністю не звільнився від вірусу, а потім через несприятливі обставини він знову дав про себе знати", - розповів він.

Відзначається, що загальне число лабораторно підтверджених випадків в області сягнуло 44230.

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Автор: УНІАН