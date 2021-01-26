Всесвітня організація охорони здоров‘я видала нові клінічні рекомендації стосовно догляду за пацієнтами з COVID-19.
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Про це повідомляє «Голос Америки», про нові рекомендації розповіла на брифінгу речниця організації Маргарет Гарріс.
Зокрема, у ВООЗ виступають за те, щоб пацієнти, у яких підозрюється або підтверджена коронавірусна інфекція, мали доступ до довгострокового нагляду. Це особливо важливо, якщо у хворого не минають або змінюються симптоми.
Серед рекомендацій для пацієнтів, які лікуються вдома - використання оксиметрів для вимірювання рівня кисню у крові. Це дозволить вчасно звернутись до лікарні.
Також ВООЗ рекомендувало в умовах лікарні використовувати антикоагулянти крові, аби запобігти появі згустків у кров‘яних судинах. Пропонується використовувати менші дози, аби уникнути небажаних наслідків.
Для пацієнтів, яким надається додатковий кисень, у ВООЗ рекомендують розміщувати таких пацієнтів на животі, щоб полегшити надходження кисню.
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