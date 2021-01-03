У Центрі громадського здоров'я пояснили, як правильно припинити самоізоляцію навіть якщо тестування проводилося не в Україні.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ нагадали алгоритм дострокового припинення самоізоляції після повернення з новорічних подорожей з-за кордону.

Як повідомляється на сторіні ЦГЗ у Facebook, спочатку необхідно зробити ПЛР-тест в одній з лабораторій, яка має доступ до електронної системи ЦГЗ.

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Зазначається, що лабораторії, які не мають доступу до системи, не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток "Дій вдома".

Після цього дані про негативний результат лабораторія вносить самостійно.

"Будь-які відомості про негативний результат ПЛР-тестування, надіслані на пошту, повідомленням у соцмережах, надані телефоном тощо, до роботи не приймають. Результат дослідження лабораторія має ввести в електронну базу даних", - пояснили у ЦГЗ.

Уточнюється, що номер телефону має відповідати номеру, для якого активовано застосунок "Дій вдома", і має бути записаний у правильному форматі.

Водночас допускається й іноземний номер.

За коректність та оперативність внесення даних відповідають лабораторії, що здійснюють тестування.

Згодом дані електронної платформи синхронізуються із сервісом "Дій вдома", це відбувається автоматично щогодини й без вихідних.

"Центр громадського здоров’я не опрацьовує дані в ручному режимі! З усіх питань щодо введення або редагування даних необхідно звертатися до лабораторії, яка виконала тестування. З усіх питань щодо роботи "Дій вдома" звертайтеся до Міністерства цифрової трансформації, що є адміністратором застосунку. З питань порядку перетину кордону звертайтеся до Державної прикордонної служби України", - зазначили у ЦГЗ.

За додатковою інформацією українці можуть звернутися до відділу організації лабораторної роботи ЦГЗ за номером: 044 294 64 99.

У випадку, якщо громадяни мають негативний тест ПЛР, виконаний за кордоном (є інформація англійською чи українською), але прикордонники все ж таки змусили встановити застосунок "Дій вдома", необхідно надіслати запит до ЦГЗ на адресу contact@phc.org.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи