У МОЗ наголошують, що пацієнтам з підозрою чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою.

Перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов'як розповіла про зміни в протоколі щодо лікування хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про них вона розповіла під час брифінгу.

"6 квітня наказом № 638 було затверджено зміни до протоколу лікування COVID-19", - зазначила урядовець.

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Вона розповіла, що до протоколу було додано препарат "Тоцилізумаб" - для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19, змінено режими дозування "Тоцилізумабу" - для пацієнтів з тяжким та критичним перебігом COVID-19.

"Рекомендована доза "Тоцилізумабу" в протоколі зараз становить 8 мг на кг однократно замість: попередньо було в протоколі - двократне введення по 400 мг", - сказала Садов'як.

Перша заступниця міністра пояснила, що відповідні зміни було внесено на підставі результатів досліджень та рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, а також Національної служби здоров'я Великої Британії.

"Також протоколом передбачено, що в разі прогресування дихальної недостатності та лабораторних ознак запалення можуть бути розглянуті вищі дози системних кортикостероїдів відповідно до інструкції для медичного застосування", - додала Садов'як.

Крім того, оновлено було загальні рекомендації щодо антибактеріальної терапії коінфекції та суперінфекції у пацієнтів з COVID-19.

"Нагадуємо, що пацієнтам з підозрюваним чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою. Пацієнтам з COVID-19 з середньотяжким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати без обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції", - наголосила представниця міністерства.

Садов'як також повідомила, що відповідно до останніх доказових даних щодо лікування COVID-19 оновлено було Клінічну настанову "Клінічне ведення пацієнтів з COVID-19".

Загалом же, додала урядовець, здійснюється робота з адаптації клінічних настанов та перегляду клінічних протоколів за 25 темами та двома напрямками.

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Автор: Тетяна Поляковська