У Японії легені пересадили пацієнтці з коронавірусом / фото ua.depositphotos.com
В Японії пройшла перша в світі пересадка легенів від живого донора людині з коронавірусом.
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Про це повідомляє NHK Japan.
За даними видання, пересадка знадобилася жінці, у якої після зараження COVID-19 розвинулася пневмонія.
Операція була проведена в університетській лікарні Кіото. Як повідомляється, частини легенів пожертвували чоловік і син жінки.
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