Віктор Періг: Від вакцинації відмовляються одиниці. Але багато лікарів отримають щеплення пізніше, бо мають антитіла

Член першої мобільної бригади Львова, завідувач кабінету інфекційних захворювань Комунального некомерційного підприємства «Друга міська поліклініка м. Львова» Віктор Періг розповів в інтерв’ю УНІАН, як проходить процес вакцинації у місті, з якими труднощами доводиться стикатися лікарям та чи багато відмов від щеплення серед медиків.

Після того, як в Україні, нарешті, з’явилися вакцини проти COVID-19, виявилось, що до масового щеплення країна не готова не тільки тому, що вакцин не так багато, а й тому, що механізм вакцинації детально не пропрацьований. Наприклад, це призвело до того, що, у разі відмови від щеплення людей з «першої черги» вакцинації, владі буквально довелося запрошувати для цього людей «з вулиці» - різних блогерів та лідерів громадської думки. По-перше, це дозволяє використовувати всі дози вакцини, без залишків. По-друге, своїм прикладом ці люди начебто популяризують вакцинацію.

Як насправді вона проходить на Львівщині, в одному з регіонів, який ось-ось може стати «червоною зоною» та з якими проблемами стикаються медики з мобільних бригад, що безпосередньо займаються щепленням УНІАН розпитав члена першої мобільної бригади Львова, завідувача кабінету інфекційних захворювань Комунального некомерційного підприємства «Друга міська поліклініка м. Львова» Віктора Періга.

Скільки мобільних бригад наразі працюють у Львові та хто входить до їх складу?

Зараз пройшли навчання і готові до роботи дев’ять мобільних бригад. Окрім того, ще чотири бригади – обласного значення, вони вакцинують медиків в області. Ми ж працюємо лише у Львові.

До складу бригади входить лікар, дві медсестри і водій. Є ще резерв – лікар, медсестра та водій. Це на випадок, якщо хтось захворіє чи піде у відпустку. Працюємо в робочі дні, о 9 годині ранку виїжджаємо до закладів охорони здоров’я і там вакцинуємо.

Перед тим, як приступити до роботи, вас десь спеціально навчали?

Звичайно, ми проходили стажування. Наприклад, наша бригада 22-23 лютого їздила до Києва, там були навчання із вакцинації проти ковіду, а також із надання допомоги у випадку анафілаксії.

Скільки доз вакцини отримала Львівщина? Медпрацівникам яких лікарень вже зробили щеплення?

Перша партія вакцини від коронавірусу на Львівщину, зокрема й у Львів, надійшла 25 лютого. Це 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), якою заплановано вакцинувати 21 100 осіб (по дві дози на одну людину) – працівників ковідних лікарень. Наша бригада працювала з 25 лютого. Першого дня ми вакцинували 50 працівників інфекційної лікарні, наступного – 80 осіб у 8-й міській клінічній лікарні, 1 березня – 70 працівників Центру легеневого здоров’я, а 2,3,4 і 5 березня ми були в лікарні швидкої медичної допомоги (мав вакцинувати 310 людей). Також їздили у Львівський обласний лабораторний центр.

Як проходить вакцинація? Можливо, є якийсь алгоритм, списки?

У нас є чіткий графік і списки: коли, кого, в якій лікарні ми маємо вакцинувати. Списки складають головні лікарі медзакладів. Ми ж перед початком робочого дня їдемо на базу в Брюховичі (смт біля Львова, - УНІАН), отримуємо там вакцину на ту кількість людей, яку маємо вакцинувати сьогодні, а тоді їдемо у певний медзаклад, в якому проводимо щеплення.

Перед вакцинацією пацієнта оглядає лікар, пацієнт підписує згоду. Усі дані вносимо в систему Національної служби здоров’я України. Потім скеровуємо людину в інше приміщення, де роблять щеплення. Упродовж 30 хвилин після щеплення медики наглядають за станом вакцинованого. До речі, якщо є температура, симптоми застуди, то ми щеплення не робимо, але вносимо цю інформацію в базу.

У середньому, скільки часу йде на одного пацієнта?

Не більше 10 хвилин. На першому етапі, за сім днів, наша бригада зробила щеплення 550 людям. Виходить, що в середньому за день ми вакцинували майже 80 людей. Але треба зазначити, що першого дня ми мали проблеми, тому що система увесь час зависала і всі дані в комп’ютер доводилося вносити вручну. Але далі вже справа пішла швидше, зараз система підтягує практично всі дані за прізвищем пацієнта.

Чи багато відмов від щеплення серед лікарів?

Я б не сказав, що багато лікарів відмовляються від вакцинації, просто багато хто вже перехворів і має антитіла, тому їм відтермінували щеплення на шість місяців. Відмовляються одиниці, а примушувати нікого не можемо, бо вакцинація є добровільною.

Ви особисто зробили щеплення?

Я ні, тому що перехворів на COVID-19 нещодавно, а от інші члени нашої бригади зробили. Почуваються нормально.

Ви сказали, що мобільні бригади навчались надавати невідкладну допомогу у разі якихось побічних реакцій. А чи були вони у ваших пацієнтів?

У тих, кого вакцинувала наша бригада, побічних реакцій не було. Лише невелика температура до 37-38 градусів, але це нормальне явище. Алергічних реакцій на вакцину теж не було. Проте кожна бригада має епіпен – препарат для лікування анафілаксії. Поки, слава Богу, застосовувати його не доводилося.

Відомо, що кожен флакон вакцини Covishield вміщує 10 доз. На їхнє використання є тільки шість годин. У разі, якщо за цей час немає 10 людей для щеплення, шукаєте охочих чи утилізуєте вакцину?

Ми одразу розраховуємо дозу вакцини на певну кількість людей. Тобто, той лікувальний заклад, куди ми їдемо, має мати таку кількість людей, щоб вакцини в нас не залишалося. Наприклад, в закладі має бути 80 осіб, то ще 6-7 людей беруть резерву – раптом хтось не прийде, захворіє, чи з якихось інших причин не може вакцинуватися.

Ті, хто отримав щеплення, можуть заражати інших?

Не варто думати, що після щеплення можна розслабитися і нехтувати елементарними правилами захисту. Дотримуватися суворих правил доведеться і надалі – носити маски, тримати дистанцію, уникати скупчень людей, мити руки і т. д. Щеплення захищає від коронавірусу того, кому його зробили. Але поки ще не до кінця вивченим є питання, чи можуть вакциновані передавати коронавірус, і якщо можуть, то наскільки активно.

Окрім того, не слід забувати, що перша доза ін’єкції не захищає організм на 100 відсотків, він і надалі чутливий до інфекції. Тому всім навіть після повного курсу, тобто отримання двох доз, рекомендують дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

На вашу думку, скільки діятиме імунітет від коронавірусу у людей, яким зробили щеплення?

Поки немає таких довготривалих досліджень. Науковці з Оксфордського університету проводили такі дослідження минулого року, впродовж півроку, на основі даних лікарів, які вже перехворіли ковідом. І це було найтриваліше дослідження. За той період жоден із них повторно не інфікувався. Тобто, як випливає з цього дослідження, півроку – це мінімальна підтверджена на цей час тривалість імунної реакції. Довше - це питання поки ніхто не досліджував.

Як вам нараховується оплата за проведення вакцинації? Це якась стала сума чи за кількістю зроблених щеплень?

Відповідно до постанови Кабміну, за першу вакцинацію нам мають доплачувати по 25 гривень, за другу – 60 за кожного вакцинованого (це на всю бригаду). Але для цього ще потрібно підписати договір з НСЗУ. Наш заклад вже подав заявку на підписання пакету цих документів. Лише коли його підпишуть, нам надійдуть гроші. Поки ще нічого не отримували.

Можливо, ви, як людина, яка безпосередньо є на «першій лінії» вакцинації, озвучите якісь зауваження чи поради, які потрібно в майбутньому врахувати чиновникам для покращення процесу вакцинації?

Бажано, щоб всі ті, хто має вакцинуватися, мали електронну медичну картку, тобто запис в базі Національної служби здоров’я України. Тому що наразі самим лікарям мобільної бригади доводиться вносити дані (це мали б зробити сімейні лікарі), а це займає досить багато часу. Тоді процес пришвидшиться.

Мирослава Бзікадзе

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